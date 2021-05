Covid Fvg | oggi 50 contagi | dati e news 11 maggio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fvg

Sono 50 i nuovi contagi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo i dati del bollettino di oggi, 11 maggio. Si registrano altri 2 morti. Da ieri sono stati processati 3.499 tamponi molecolari, l'...Nessun allarme, ma prudenza e cautela per le varianti sudafricana e colombiana del19 sequenziate nella nostra regione di Alessandra Zigaina Ancora un tampone di controllo e poi l'imbarcazione proveniente dalla Croazia con a bordo un caso di variante sudafricana potrà ...(ANSA) - TRIESTE, 11 MAG - Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 5.946 test sono state riscontrate 70 positività al Covid 19, pari all'1,17 ... Lo comunica in una nota il vicegovernatore del ...Il bollettino con le ultime notizie e i nuovi casi di coronavirus. Da ieri 2 morti, indice di positività a 1,43% ...