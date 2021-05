Cooke, Ema: "Tutti i vaccini sono sicuri" (Di martedì 11 maggio 2021) Emer Cooke, 60 anni, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), in un’intervista esclusiva al Corriere e a altri tre quotidiani europei fa un bilancio positivo della campagna vaccinale in Europa sin qui. “Ancora mi sembra incredibile che in meno di 15 mesi siamo riusciti ad autorizzare quattro vaccini e dopo un anno e mezzo abbiamo 196 milioni di dosi distribuite in tutta Europa, di cui 34 milioni solo la scorsa settimana. Almeno l’80% delle persone di più di 80 anni e l’80% degli operatori sanitari hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Tutto questo è positivo, molto positivo”. E manda un messaggio fondamentale, rassicurante su rischi e vantaggi dei vaccini in somminsitrazione: “Il mio messaggio riguarda Tutti e quattro i vaccini che abbiamo autorizzato ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Emer, 60 anni, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), in un’intervista esclusiva al Corriere e a altri tre quotidiani europei fa un bilancio positivo della campagna vaccinale in Europa sin qui. “Ancora mi sembra incredibile che in meno di 15 mesi siamo riusciti ad autorizzare quattroe dopo un anno e mezzo abbiamo 196 milioni di dosi distribuite in tutta Europa, di cui 34 milioni solo la scorsa settimana. Almeno l’80% delle persone di più di 80 anni e l’80% degli operatori sanitari hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Tutto questo è positivo, molto positivo”. E manda un messaggio fondamentale, rassicurante su rischi e vantaggi deiin somminsitrazione: “Il mio messaggio riguardae quattro iche abbiamo autorizzato ...

Advertising

PaoloX68 : RT @HuffPostItalia: Cooke, Ema: 'Tutti i vaccini sono sicuri' - DrJoeMcCarthy : RT @Corriere: Emer Cooke, numero uno di Ema: «Tutti i vaccini funzionano. Nuovo richiamo? Sì, non s... - HuffPostItalia : Cooke, Ema: 'Tutti i vaccini sono sicuri' - BasakaylaP : RT @Corriere: Emer Cooke, numero uno di Ema: «Tutti i vaccini funzionano. Nuovo richiamo? Sì, non s... - angiuoniluigi : RT @Corriere: Emer Cooke, numero uno di Ema: «Tutti i vaccini funzionano. Nuovo richiamo? Sì, non s... -