Chi è Peppe Servillo | vita privata e carriera dell’attore e cantante italiano

Peppe Servillo è un artista completo che sorprende di volta in volta per la capacità di adattarsi alle forme d'espressione più varie: voce degli Avion Travel e attore impegnato. Nato vicino ad Alessandria, Peppe Servillo si trasferisce poco dopo a Caserta, dove coltiva fin da giovane la passione per la musica. La formazione nel campo non avviene nei canali tradizionali delle scuole ma cresce tra le mura di casa; musicista autodidatta dotato di originale talento, riesce a sfondare grazie all'incontro fortunato con alcuni brillanti strumentisti della zona, con i quali forma la Piccola Orchestra Avion Travel, poi chiamata più semplicemente Avion Travel. Siamo agli inizi degli anni Ottanta quando il rock lo travolge e la fortuna del gruppo intraprende la via del successo. Nel 1992 pubblicano il cd ...

