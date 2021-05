Chelsea in finale di Champions, Tuchel: «Merito anche di Lampard» (Di martedì 11 maggio 2021) Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha ringraziato l’ex manager Frank Lampard per i risultati ottenuti nelle coppe Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha ringraziato l’ex manager Frank Lampard per i risultati ottenuti nelle coppe. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Puoi arrivare in finale di Champions o FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di Champions. Ha messo le basi per la finale e nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Thomas, allenatore del, ha ringraziato l’ex manager Frankper i risultati ottenuti nelle coppe Thomas, allenatore del, ha ringraziato l’ex manager Frankper i risultati ottenuti nelle coppe. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. «Puoi arrivare indio FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di. Ha messo le basi per lae nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore». L'articolo proviene da Calcio News 24.

