Certificazioni linguistiche e CLIL: come aggiungere fino a 9 punti nelle graduatorie GPS. Soloformazione.it (Di martedì 11 maggio 2021) L’ultimo aggiornamento della Tabella valutazione titoli delle graduatorie GPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle Certificazioni linguistiche e al corso CLIL, il quale conferisce infatti 3 punti in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: – CLIL + inglese B2: 6 punti – CLIL + inglese C1: 7 punti – CLIL + L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) L’ultimo aggiornamento della Tabella valutazione titoli delleGPS 2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito allee al corso, il quale conferisce infatti 3in graduatoria, se abbinato ad una certificazione linguistica. Ad esempio: –+ inglese B2: 6+ inglese C1: 7+ L'articolo .

Advertising

lametino : Lamezia, certificazioni linguistiche Trinity per gli alunni del ”Borrello-Fiorentino” - - nicolap79 : @ArturoB23022138 @lucianocapone 'To boost vaccine availability right now, it would be better to address these.' Sfr… - orizzontescuola : Avanza in graduatoria docenti (GPS) con il corso CLIL abbinato alle Certificazioni linguistiche… - ProDocente : Avanza in graduatoria docenti (GPS) con il corso CLIL abbinato alle Certificazioni linguistiche … - Mottalemi : @___eisblume Messo lo screen sotto la voce 'certificazioni linguistiche' -