Call of Duty | Warzone e Black Ops Cold War hanno un nuovo trailer suRambo!

Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War hanno un nuovo trailer su...Rambo! (Di martedì 11 maggio 2021) Activision ha offerto ai fan uno sguardo a Rambo che si appresta a sbarcare in Call of Duty: Warzone e Black Ops Cold War. L'account Twitter ufficiale di Call of Duty ha pubblicato una breve clip che mostra Rambo mentre si prepara a scoccare una freccia infuocata dal suo arco contro una sfortunata vittima, insieme allo slogan: "Become war". Rambo arriverà il 20 maggio come parte dell'aggiornamento di metà stagione della season 3.

