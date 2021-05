Calenda | folle candidare Gaultieri e poi appoggiare Raggi al ballottaggio

Leggi su romadailynews

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma – Carlo, Europarlamentare, leader di Azione e candidato a Sindaco di Roma e’ stato intervistato da Gli Inascoltabili sulle frequenze di Nsl radio: Loro hanno bloccato Gualtieri per molto tempo e non e’ neanche una cosa particolarmente elegante perche’ e’ comunque un ex ministro. Poi hanno provato con Zingaretti si sono fatti mettere nel sacco dallae Conte e vanno avanti cosi’ dicendo apertamente che alappoggiano la. Mi sembra una roba un po’”. “Io ho detto gia’ parecchie volte- continua- che considero Boccia un totale inetto, io credo che quello che ha detto (sono scappati con i seggi del pd) sia legittima difesa. Alle europee mi sono candidato con il PD che diceva mai con i 5 stelle. Sono quello che ha preso piu’ preferenze e il ...