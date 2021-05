Cairo: «Si sono chiarite delle posizioni, la Juve non ha fatto passi indietro» (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della riunione dei 20 club di Serie A a Milano. Beppe Marotta ha dichiarato alla stampa presente all’uscita che il tema Superlega “è stato definitivamente archiviato“. “Si sono chiarite delle posizioni. Fa sempre bene parlare”. C’è stato un chiarimento con Andrea Agnelli? “Non parliamo di cose personali, parliamo di cose generali. E’ stato un modo per riaprire il dialogo, anche per parlare di riforme e futuro. Il tema vero è quello che faranno FIGC e UEFA“. In che modo i grandi club vi sono venuti incontro? “Io non sono qui a parlare per conto di tutti, ma parlo per conto mio. E non credo sia nemmeno giusto rivelare le cose che si sono dette, anche se ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 maggio 2021) Il presidente del Torino, Urbano, ha rilasciatodichiarazioni al termine della riunione dei 20 club di Serie A a Milano. Beppe Marotta ha dichiarato alla stampa presente all’uscita che il tema Superlega “è stato definitivamente archiviato“. “Si. Fa sempre bene parlare”. C’è stato un chiarimento con Andrea Agnelli? “Non parliamo di cose personali, parliamo di cose generali. E’ stato un modo per riaprire il dialogo, anche per parlare di riforme e futuro. Il tema vero è quello che faranno FIGC e UEFA“. In che modo i grandi club vivenuti incontro? “Io nonqui a parlare per conto di tutti, ma parlo per conto mio. E non credo sia nemmeno giusto rivelare le cose che sidette, anche se ...

Advertising

napolista : #Cairo: «Si sono chiarite delle posizioni, la #Juve non ha fatto passi indietro» - Pall_Gonfiato : #Superlega, #Cairo duro contro #Agnelli: 'Passi indietro? Non mi sembra, per farlo in maniera pubblica ci sono altr… - LotitoNunzio : @Leo_Andreini Sarri ottimo allenatore, ma rischiamo di lo stesso errore fatto con Giampaolo. Questi sono maestri, m… - DonatellaPersic : RT @CCIAARIVLIG: #fabbricheaperte2021 @PiaggioA @Luffarelli ragazze e i ragazzi scuole medie Peterlin Vado Ligure e G.C. Abba di Cairo M… - mepozzino : @andrea_cairo @ilriformista @CarloCalenda dà del cicciabomba cannoniere. Sono quattro, lo ammetto. Tra l'altro bast… -