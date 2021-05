Bimbo di 10 mesi reso sordo dalla meningite | operato al Policlinico di Bari | torna a sentire

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 11 maggio 2021) Con un intervento fuori dall’ordinario, i medici deldihanno restituito l’udito a undi diecirimastoa causa di una. L’intervento ha impedito che il piccolo rimasse non solo fosse privato dell’udito, ma anche della capacità di parlare a causa dell’impossibilità di sviluppare il linguaggio. Dunque, si tratta di un piccolo miracolo della scienza,possibile dalle nuove conoscenze mediche e dall’avanzamento della tecnologia. In passato, infatti, casi del genere non potevano essere trattati in tempo per evitare le conseguenze permanenti dell’infezione. L’operazione fuori dall’ordinario aldiIl piccolo diha ricevuto le cure dell’equipe di ...