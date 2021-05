Assassin' s Creed Valhalla avrà un nuovo nemico che sembra uscito da The Witchere CD Projekt se ne è accorta

Assassin's Creed Valhalla avrà un nuovo nemico che sembra uscito da The Witcher...e CD Projekt se ne è accorta (Di martedì 11 maggio 2021) Il primo importante DLC di Assassin's Creed Valhalla, Wrath of the Druids, è stato posticipato fino al 13 maggio. Prima del suo lancio imminente, lo sviluppatore Ubisoft ha iniziato a mostrare ciò che i giocatori possono aspettarsi di incontrare con il nuovo contenuto Sappiamo già qualcosa sul DLC, tuttavia ci sono alcune cose avvolte nel mistero, specialmente per quanto riguarda la storia e i personaggi. Le informazioni più recenti sul DLC provengono dall'account Twitter ufficiale di Assassin's Creed e offrono uno sguardo a una fazione conosciuta come Children of Danu. Questi, noti anche come The Cursed, sono cultisti che indossano teschi con corna in testa e che secondo alcuni hanno una forte somiglianza con i Leshen della serie The Witcher. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) Il primo importante DLC di's, Wrath of the Druids, è stato posticipato fino al 13 maggio. Prima del suo lancio imminente, lo sviluppatore Ubisoft ha iniziato a mostrare ciò che i giocatori possono aspettarsi di incontrare con ilcontenuto Sappiamo già qualcosa sul DLC, tuttavia ci sono alcune cose avvolte nel mistero, specialmente per quanto riguarda la storia e i personaggi. Le informazioni più recenti sul DLC provengono dall'account Twitter ufficiale di'se offrono uno sguardo a una fazione conosciuta come Children of Danu. Questi, noti anche come The Cursed, sono cultisti che indossano teschi con corna in testa e che secondo alcuni hanno una forte somiglianza con i Leshen della serie The Witcher. Leggi altro...

