Amici 20, Anna Pettinelli non ci sta: “Che c**** stai dicendo?”, scintille con Aka7even (Di martedì 11 maggio 2021) Amici 20, Anna Pettinelli non ci sta: la prof sbotta dopo la richiesta di Aka7even; cosa è successo tra il cantante e la sua insegnante. Manca sempre meno al gran finale di Amici di Maria De Filippi! La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi si concluderà sabato 15 maggio, con l’ultima puntata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 11 maggio 2021)20,non ci sta: la prof sbotta dopo la richiesta di; cosa è successo tra il cantante e la sua insegnante. Manca sempre meno al gran finale didi Maria De Filippi! La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi si concluderà sabato 15 maggio, con l’ultima puntata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

chicazzoseiAle : ANNA E AKA BEST COPPIA MAI PASSATA AD AMICI E CHI DICE IL CONTRARIO MENTE - Amici___20 : SE SANGIO DOVESSE VINCERE LA SUA CATEGORIA O TUTTO IL PROGRAMMA VADO SOTTO CASA DI ANNA... meglio che non continuo #Amici20 - Amici_2021 : RT @evvovemio: Ma infatti cara Anna te lo volevi Sangiovanni, è lui che non ti ha scelta?? - sangiulia_amici : RT @Giorgiaa_pll: Ahh Anna Anna, ma mangiati il tiramisù e lascia stare sti poveri ragazzi ?? Poi basta parlare di Sangio abbiamo capito che… - DeboraParigi : Cara Anna Pettinelli tu lo volevi tanto tanto il caro Sangiovanni, è lui che non ha voluto te! E grazie al cielo, a… -