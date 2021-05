Al Must sei artisti raccontano la pandemia (Di martedì 11 maggio 2021) "Dialoghi con la catastrofe", sei artisti raccontano la pandemia ai brianzoli attraverso le loro opere. Atelier aperti al Must, a Vimercate: "Il Museo diventerà la fabbrica della reazione al Covid" ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 11 maggio 2021) "Dialoghi con la catastrofe", seilaai brianzoli attraverso le loro opere. Atelier aperti al, a Vimercate: "Il Museo diventerà la fabbrica della reazione al Covid" ...

Effetto Covid su mobilità, nei prossimi 10 anni oltre metà degli italiani pronto a svolta green ... tanto che sei su 10 non smetteranno di usarla quotidianamente. Gli italiani si aprono anche a ... Le ricadute sul settore assicurativo: 'la flessibilità è ormai un must'; secondo i dati dell'...

