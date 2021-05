Adele, grave lutto in famiglia: è morto suo padre Mark a soli 57 anni (Di martedì 11 maggio 2021) Nel prossimo futuro avremo modo di ascoltare il nuovo album di una delle voci più belle del panorama musicale internazionale. Ci riferiamo ovviamente ad Adele, cantautrice britannica che ad oggi, con soli tre dischi all’attivo, ha già scritto la storia. Non vediamo l’ora di raccontarvi novità sulla sua prossima release che dovrebbe prender vita entro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 11 maggio 2021) Nel prossimo futuro avremo modo di ascoltare il nuovo album di una delle voci più belle del panorama musicale internazionale. Ci riferiamo ovviamente ad, cantautrice britca che ad oggi, contre dischi all’attivo, ha già scritto la storia. Non vediamo l’ora di raccontarvi novità sulla sua prossima release che dovrebbe prender vita entro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

infoitcultura : Adele, grave lutto in famiglia per la cantante britannica - infoitcultura : Grave lutto per Adele, morto il padre della cantante - infoitcultura : Adele, grave lutto per la cantante: “Non c’è più tempo” - 361_magazine : Grave perdita per #Adele - zazoomblog : Adele grave lutto in famiglia per la cantante britannica - #Adele #grave #lutto #famiglia -