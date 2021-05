Ventimiglia, migrante aggredito in strada con spranghe e bastoni | VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) Cerca di rubare un cellulare: migrante aggredito a sprangate VIDEO aggredito a sprangate dopo aver tentato di rubare un cellulare: è avvenuto a Ventimiglia nel pomeriggio di domenica 9 maggio con il VIDEO del pestaggio che in breve tempo è diventato virale sui social. Secondo quanto ricostruito, a scatenare la furia dei tre sarebbe stato il tentativo di furto di un telefonino da parte del migrante aggredito, un 23enne originario della Guinea, già colpito da un ordine di espulsione da marzo scorso. Dopo il tentativo di furto, avvenuto all’interno di un supermercato, i tre uomini, rispettivamente di 38, 44 e 28 anni, tutti residenti a Ventimiglia, hanno inseguito la vittima e per poi aggredirlo violentemente a colpi di ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Cerca di rubare un cellulare:a sprangatea sprangate dopo aver tentato di rubare un cellulare: è avvenuto anel pomeriggio di domenica 9 maggio con ildel pestaggio che in breve tempo è diventato virale sui social. Secondo quanto ricostruito, a scatenare la furia dei tre sarebbe stato il tentativo di furto di un telefonino da parte del, un 23enne originario della Guinea, già colpito da un ordine di espulsione da marzo scorso. Dopo il tentativo di furto, avvenuto all’interno di un supermercato, i tre uomini, rispettivamente di 38, 44 e 28 anni, tutti residenti a, hanno inseguito la vittima e per poi aggredirlo violentemente a colpi di ...

