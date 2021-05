Usa, via libera al vaccino Pfizer per i ragazzi tra i 12 e 15 anni (Di martedì 11 maggio 2021) La Food and Drug Adminsitration (Fda) ha dato il via libera all'uso del vaccino Pfizer e BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15 anni . Grazie a quest'ultima decisione della Fda negli Usa si potrà dare ... Leggi su leggo (Di martedì 11 maggio 2021) La Food and Drug Adminsitration (Fda) ha dato il viaall'uso dele BioNtech sui bambini tra i 12 e i 15. Grazie a quest'ultima decisione della Fda negli Usa si potrà dare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Usa, ok al vaccino Pfizer tra 12 e 15 anni. La Fda ha dato il via libera #ANSA - Agenzia_Italia : Fauci: 'Negli Usa presto via le mascherine anche al chiuso' - valigiablu : Cancel culture, dalle origini alla propaganda dell’estrema destra in Usa alle farneticazioni in Italia | @thiswas_… - infoitinterno : Vaccino Pfizer ai ragazzini 12-15 anni: via libera dagli Usa - infoitinterno : Vaccino Pfizer, gli Usa: «Via libera all'uso sui ragazzi tra i 12 e i 15 anni» -