Una playlist per te. Ezio Bosso è partito per restare (Di lunedì 10 maggio 2021) Pianista, compositore e direttore d'orchestra. Come se per lui le cose si potessero separare. Come se quell’unica, continua linea musicale della sua vita si potesse sEzionare, incasellare, indagare,... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 10 maggio 2021) Pianista, compositore e direttore d'orchestra. Come se per lui le cose si potessero separare. Come se quell’unica, continua linea musicale della sua vita si potesse snare, incasellare, indagare,...

Pearl Jam, è online il catalogo digitale della band con più di 5000 canzoni La setlist si trasforma anche in una playlist personalizzata in streaming con descrizioni personali dei bootleg scritte dai superfan di Ten Club aggiungendo così una fan story personale a ogni disco. ...

Voglia di evadere in “Estranea”, il brano d’esordio di Letizia "Estranea nasce da un bisogno di libertà, una voglia di prendere e andare, chi se ne frega dove, riscoprire o scoprire la propria città con due cuffie ...

