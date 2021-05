Tesoro | in asta il 14 maggio fino a 8 | 75 miliardi di BTP

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Venerdì prossimo, 14, andranno incomplessivamentea 8,75di euro di BTP con scadenze a 3, 7 e 30 anni. Lo rende noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze spiegando che si tratta, in particolare, dell’emissione di un minimo di 2,5 e di un massimo di 3di euro di BTP a 3 anni, di 4-4,5di BTP a 7 anni e di 1,25-1,75di BTP a 30 anni. Per tutte le emissioni il regolamento è previsto il 17

ANSA Nuova Europa

Venerdì prossimo, 14 maggio, andranno incomplessivamente fino a 8,75 miliardi di euro di BTP con scadenze a 3, 7 e 30 anni . Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze spiegando che si tratta, in particolare, dell'...Iloffrirà in, il prossimo 13 maggio, fino a 9,25 miliardi di euro di Btp a 3, 7 e 30 anni. In particolare saranno emessi titoli a 3 anni fino a 3 miliardi di euro, 4,5 miliardi a 7 anni e 1,...