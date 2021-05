Studente arrestato e ricoverato in TSO perché non porta la mascherina (Di lunedì 10 maggio 2021) L’evento drammatico e piuttosto controverso sta facendo discutere: in molti hanno trovato spropositata e preoccupante la reazione della scuola. Il fatto è accaduto a Fano, in una scuola superiore: un giovane di 18 anni ha ricevuto un Tso perché si rifiutava di portare la mascherina in classe. Trattato come una persona disturbata, con la massima L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 10 maggio 2021) L’evento drammatico e piuttosto controverso sta facendo discutere: in molti hanno trovato spropositata e preoccupante la reazione della scuola. Il fatto è accaduto a Fano, in una scuola superiore: un giovane di 18 anni ha ricevuto un Tsosi rifiutava dire lain classe. Trattato come una persona disturbata, con la massima L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Ultime Notizie dalla rete : Studente arrestato La Lega raccoglie e dona mille euro al rider ferito in volto: 'Un aiuto concreto' ... le cose da sapere Video del giorno Sfregia al volto un rider con un coltello: 16enne arrestato a ... per far fronte alle spese processuali e sanitarie, a Michele dal Forno, lo studente rider accorso in ...

Vimercate chiede verità per Giulio Regeni e libertà per Patrick Zaki ...della famiglia di Giulio Regeni ricercatore morto in Egitto e a sostegno di Patrick Zaki arrestato ...del giorno di adesione all'iniziativa "Verità per Giulio Regeni" e di solidarietà allo studente ...

"Avances sessuali a studente": prof arrestato il Resto del Carlino Di Maio invita al silenzio su Zaki: “Parlarne fa irrigidire l’Egitto” Il ministro sullo studente di Bologna: «Va liberato subito, ma abbassare l’attenzione mediatica». La rabbia di Amnesty: tacere aiuta i governi repressivi, piuttosto l’Italia dovrebbe alzare la voce ...

Hanno tutti ragione | Adulterio, Macaluso! Questo è il numero di venerdì 7 maggio 2021 della newsletter Hanno tutti ragione, firmata da Stefano Cappellini. L'iscrizione è ...

