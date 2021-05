Speciale su Pino Daniele l’11 maggio a L’Ora Solare, con Michelangelo Iossa da Napoli e i musicisti di Pino Daniele Opera (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo sei anni dalla sua improvvisa scomparsa, uno Speciale su Pino Daniele lo ricorderà martedì 11 maggio attraverso una rivisitazione dei suoi grandi successi ne L’Ora Solare, il programma televisivo quotidiano condotto da Paola Saluzzi su TV2000, in onda ogni giorno dalle 14.00. Un modo per celebrare l’eredità del bluesman partenopeo, scomparso il 4 gennaio 2015 stroncato da un attacco cardiaco, mentre dalla Maremma cercava di raggiungere il suo cardiochirurgo a Roma. Poco più di due mesi dopo avrebbe compiuto 60 anni. Ospiti in studio per questa puntata Speciale su Pino Daniele sono i musicisti del progetto ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo sei anni dalla sua improvvisa scomparsa, unosulo ricorderà martedì 11attraverso una rivisitazione dei suoi grandi successi ne, il programma televisivo quotidiano condotto da Paola Saluzzi su TV2000, in onda ogni giorno dalle 14.00. Un modo per celebrare l’eredità del bluesman partenopeo, scomparso il 4 gennaio 2015 stroncato da un attacco cardiaco, mentre dalla Maremma cercava di raggiungere il suo cardiochirurgo a Roma. Poco più di due mesi dopo avrebbe compiuto 60 anni. Ospiti in studio per questa puntatasusono idel progetto ...

La Pino Daniele Opera sbarca in tv con Paola Saluzzi Il Mattino La Pino Daniele Opera sbarca in tv con Paola Saluzzi Martedì 11 maggio 2021 alle ore 14:00 su TV2000 (canale 28 del digitale terreste), la trasmissione “L’ora solare” condotta dalla giornalista e presentatrice Paola ...

Puntata per Pino Daniele su Tv2000Il progetto di Paolo Raffone TV2000 dedica uno speciale a Pino Daniele in onda martedì 11 maggio alle ore 14:00 (canale 28 del digitale terreste), nella trasmissione “L’ ora solare" condotta da Paola Saluzzi. In questo spazio si ...

