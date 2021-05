Shadow Warrior 3, un nuovo trailer del gameplay mostra il livello “That Damn Dam” – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 10 maggio 2021) Shadow Warrior 3 torna a mostrarsi in piena azione con un nuovo trailer del gameplay incentrato sul caotico livello “That Damn Dam”.. Shadow Warrior 3 torna a mostrarsi con un nuovo trailer del gameplay, che mette in scena in particolare il livello “That Damn Dam” e offre l’opportunità di dare un’occhiata più da vicino a uno spaccato di gioco vero e proprio. Da quanto è possibile vedere, Shadow Warrior 3 mantiene intatte tutte le caratteristiche tipiche della serie, mettendo in scena una bizzarra commistione di mitologia orientale, horror, elementi ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021)3 torna arsi in piena azione con undelincentrato sul caoticoDam”..3 torna arsi con undel, che mette in scena in particolare ilDam” e offre l’opportunità di dare un’occhiata più da vicino a uno spaccato di gioco vero e proprio. Da quanto è possibile vedere,3 mantiene intatte tutte le caratteristiche tipiche della serie, mettendo in scena una bizzarra commistione di mitologia orientale, horror, elementi ...

