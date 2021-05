Serie C 2020/2021, playoff e playout: date, regolamento e calendario (Di lunedì 10 maggio 2021) La Lega Pro ha diramato il calendario dei playoff e dei playout della Serie C 2020/2021 con date (orari e tv verranno resi noti successivamente) e il regolamento con tutti i criteri per l’ammissione delle squadre alla post season. Per quanto riguarda i playoff, questi decreteranno la quarta e ultima promossa. Partecipano le ventotto squadre che, al termine della regular season, si sono piazzate dal secondo al decimo posto più la undicesima del girone in cui è presente la miglior quarta classificata. Per quanto riguarda invece i playout, questi servono a stabilire tre retrocesse, una per ogni girone. Particolare il girone C, che con l’esclusione del Trapani per problemi finanziari è stato ridotto a diciannove squadre. ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) La Lega Pro ha diramato ildeie deidellacon(orari e tv verranno resi noti successivamente) e ilcon tutti i criteri per l’ammissione delle squadre alla post season. Per quanto riguarda i, questi decreteranno la quarta e ultima promossa. Partecipano le ventotto squadre che, al termine della regular season, si sono piazzate dal secondo al decimo posto più la undicesima del girone in cui è presente la miglior quarta classificata. Per quanto riguarda invece i, questi servono a stabilire tre retrocesse, una per ogni girone. Particolare il girone C, che con l’esclusione del Trapani per problemi finanziari è stato ridotto a diciannove squadre. ...

