Samsung | SK Hynix e Micron Technology accusate di gonfiare i prezzi delle memorie Istruita una nuova class action

Advertising

Digital_Day : I querelanti sostengono di avere acquistato chip DRAM e computer portatili pagando prezzi artificialmente gonfiati… - macitynet : Cartello sui prezzi RAM? Samsung, Micron e SK Hynix a giudizio -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung Hynix

DDay.it - Digital Day

Nel'azione legale si sostiene chee Micron collaborano per gonfiare artificialmente i prezzi delle memorie. Avendo una posizione quasi totale e dominante nella produzione delle memorie,...Entrambe le aziende esportano attualmente i propri materiali ai grandi produttori di microchip in Corea del Sud, inclusi. A Taiwan, invece, Shin - Etsu Chemical ha realizzato un nuovo ...Uno studio legale americano ha accusato Samsung, SK Hynix e Micron Technology di avere fatto cartello riducendo volontariamente le scorte di chip di memoria DRAM per aumentarne il prezzo sul mercato.Samsung, Micron e SK Hynix sono state ancora una volta citate in giudizio per presunto cartello sui prezzi delle memorie usate su telefoni, computer e altri dispositivi, accusate di porre in essere de ...