Salernitana in Serie A dopo 23 anni | parte la festa!

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Serie

Latorna inA . La squadra di Castori ha battuto 3 - 0 in trasferta il Pescara nell'ultima giornata diB chiudendo il campionato al secondo posto alle spalle dell'Empoli. Dovrà ...Laè inA. Dopo la brutta vicenda legata al tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia, il club campano ha battuto gli abruzzesi 3 - 0 e adesso può finalmente festeggiare la promozione. ...La Salernitana batte il Pescara 3-0 all’Adriatico e conquista la promozione in Serie A. Un risultato storico per il club di Lotito. Il Monza perde contro il Brescia 2-0 e si deve accontentare dei play ...Pescara, 10 mag. - (Adnkronos) - Per la terza volta nella sua storia la Salernitana torna in Serie A. La squadra di Castori conquista la matematica certezza della promozione grazie al successo per 3-0 ...