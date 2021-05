Renzi | Le accuse di Conte sono medaglie al merito

(Di lunedì 10 maggio 2021)risponde per le righe aevidenziando come l'unico interesse avuto nel far cadere il governo "era quello dei nostri figli".: “malato di complottismo, Draghi è meglio di lui” su Notizie.it.

Advertising

ladyrosmarino : RT @Etruria72: Servizi, Report sbugiarda le accuse di Matteo Renzi. E Italia Viva dà la caccia alle fonti del programma Rai. @fattoquotidia… - iopunto67 : RT @SF57CFC: ' Servizi, Report sbugiarda le accuse di Matteo Renzi. E Italia Viva dà la caccia alle fonti del programma Rai ' #RenziBugiar… - BiagioSiracusa : RT @SF57CFC: ' Servizi, Report sbugiarda le accuse di Matteo Renzi. E Italia Viva dà la caccia alle fonti del programma Rai ' #RenziBugiar… - Kimstellata : RT @SF57CFC: ' Servizi, Report sbugiarda le accuse di Matteo Renzi. E Italia Viva dà la caccia alle fonti del programma Rai ' #RenziBugiar… - PaoloSpallino : RT @Etruria72: Servizi, Report sbugiarda le accuse di Matteo Renzi. E Italia Viva dà la caccia alle fonti del programma Rai. @fattoquotidia… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi accuse

Leche Conte mi rivolge sono per me medaglie al merito'. Lo afferma il senatore e leader di Italia Viva, Matteo, oggi in un'intervista al Corriere della Sera. 'Il complottismo è la ...Leche Conte mi rivolge sono per me medaglie al merito ". "Il complottismo ", prosegue, " è la malattia di chi non si assume mai le proprie responsabilità . Tutti i media erano ...A mesi di distanza dalla fine del governo Conte due, continua la polemica tra Renzi e l’ex presidente del Consiglio ...Continua lo scontro a distanza tra Renzi e Report. Dopo l'inchiesta sull'incontro con Marco Mancini in Autogrill, il leader di Italia Viva va all'attacco nei confronti del programma di Rai 3. Anticipa ...