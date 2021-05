Reggina-Frosinone, arbitro donna Marotta: “Emozione indescrivibile, voglio migliorare” (Di lunedì 10 maggio 2021) Maria Marotta è la donna arbitro a dirigere un match di Serie B. E’ successo in Reggina-Frosinone, ultima sfida del campionato. Ai microfoni di Rai Sport, l’apripista di Sapri ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: “Un’Emozione immensa e indescrivibile, ma che è durata fino al fischio d’avvio, poi ho arbitrato come sempre con attenzione e concentrazione. Ho apprezzato moltissimo l’accoglienza delle squadre e delle società e sarà una giornata che ricorderò per sempre. Obiettivi? voglio cercare di migliorare sempre, per me, per la mia categoria e per tutto il movimento femminile”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Mariaè laa dirigere un match di Serie B. E’ successo in, ultima sfida del campionato. Ai microfoni di Rai Sport, l’apripista di Sapri ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni: “Un’immensa e, ma che è durata fino al fischio d’avvio, poi ho arbitrato come sempre con attenzione e concentrazione. Ho apprezzato moltissimo l’accoglienza delle squadre e delle società e sarà una giornata che ricorderò per sempre. Obiettivi?cercare disempre, per me, per la mia categoria e per tutto il movimento femminile”. SportFace.

