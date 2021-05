Paramedico interviene per un incidente e scopre che è il figlio 21enne | il tragico addio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Durante il weekend si è registrato un numero incredibile di morti per incidenti stradali tra le strade della Sicilia. E si tratta di giovanissimi di età compresa tra i 20 e i 25 anni. Cinque sono i giovani che hanno perso la vita in Sicilia negli ultimi due giorni a causa di unstradale: Stefano, Davide, Christian, Chiara e Alessia. La tragica storia di Stefano e il padre Antonio Ma non solo: c’è stata una tragedia nella tragedia. Uno dei giovani che ha perso la vita, Stefano di soli 21 anni, è stato soccorso da suo padre, che fa il. L’auto è sbandata inspiegabilmente mentre Stefano era in macchina con un suo amico, ma a nulla sono valse le chiamate al 118. Il padre ha ritrovato il proprioagonizzante tra quello che rimaneva dell’auto, una Fiat Uno. Antonio – questo il nome del padre – aveva ...

