Netflix annuncia un nuovo programma con Alessandro Cattelan e si scatena l’ironia | “Speravamo fosse la Casa di Carta”

"Ogni tanto qualche spoiler mi scapperà", questa la didascalia di accompagnamento di un video pubblicato da Alessandro Cattelan sul proprio profilo Instagram. A cosa fa riferimento? Il mistero è svelato, andiamo con ordine. Una lunga diretta sui canali ufficiali di Netflix nella giornata di oggi 10 maggio ha mostrato un cartellone pubblicitario pixelato con l'hashtag #unasemplicedomanda, incuriosendo molti che, a dir la verità, speravano in una nuova stagione della Casa di Carta. Tuttavia dovranno "accontentarsi" di Alessandro Cattelan con il docu-show dal titolo, appunto, Una Semplice Domanda.

