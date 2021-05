Milano: La Scala riapre al pubblico con due concerti evento (Di lunedì 10 maggio 2021) Posti contingentati e distanziamento per un doppio appuntamento che ha anche un forte valore simbolico. Stasera si esibiranno il coro e l'orchestra della Scala diretti da Riccardo Chailly, domani i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti Leggi su 7giorni.info (Di lunedì 10 maggio 2021) Posti contingentati e distanziamento per un doppio appuntamento che ha anche un forte valore simbolico. Stasera si esibiranno il coro e l'orchestra delladiretti da Riccardo Chailly, domani i Wiener Philharmoniker diretti da Riccardo Muti

Advertising

FontanaPres : Questa sera, dopo 199 lunghi giorni di chiusura, a Milano, riapre il Teatro alla Scala con il pubblico in presenza.… - LegaSalvini : ?? #Milano, Piazza della Scala, per denunciare la discriminazione nei confronti degli italiani sistematicamente scav… - tg2000it : A #Milano riapre la #Scala. Sul podio direttori del calibro di Chailly e Muti #10maggio @claraiatosti @TV2000it… - robertotrifilet : RT @Corriere: Milano, la Scala brilla con il concerto di Chailly. Meyer: simbolo di ripartenza della cultura - marcocarestia : RT @raicinque: Il @TeatroAllaScala di Milano torna ad accogliere il pubblico dopo i mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria. Appuntamen… -