Advertising

FirenzePost : Milan strapazza la Juve (3-0) allo Stadium. Passo in avanti verso la Champions - gazzettaparma : Il Milan strapazza la Juve (0-3). Champions a rischio per i bianconeri - CristianoLamb92 : Un passo decisivo verso la #ChampionsLeague. Il #Milan trionfa allo Stadium e strapazza una #Juventus dalle poche e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan strapazza

Gazzetta di Parma

L Atalanta, come da copione, il Parma ormai in B, si istalla al secondo posto da solo, in attesa dello spareggio Juve -. Dopo il successo ampio del Napoli e la sconfitta della Lazio, ...Missione compiuta. L Atalanta, come da copione, il Parma ormai in B, si istalla al secondo posto da solo, in attesa dello spareggio Juve -. Dopo il successo ampio del Napoli e la sconfitta della Lazio, passa ...Nella lotta per un posto Champions impresa del Milan, che nel posticipo passa 3-0 sul campo della Juventus e si installa al terzo posto Milan asfalta la Juventus allo Stadium ...Diaz al 45'+1 per il vantaggio rossonero. Al 58' Szczesny para un rigore calciato da Kessie. Poi i gol di Rebic e Tomori (ANSA) ...