LIVE – Pescara-Salernitana 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

La DIRETTA LIVE di Pescara-Salernitana, match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del campionato di Serie B 2020/2021. La stagione regolare volge al termine, ma restano ancora dei verdetti da emettere per completare il quadro di promozioni, retrocessioni, playoff e playout. Calcio d'inizio alle ore 14:00 di lunedì 10 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali Pescara (4-3-3): Fiorillo; Volta, Sorensen, Guth, Masciangelo; Valdifiori, Omeonga, Machin; Ceter, Odgaard, Capone. Salernitana (3-5-2): Belec; Mantovani, Bogdan, Gyomber; Jaroszynski, Kiyine, Di Tacchio, Capezzi, Casasola; Gondo, Tutino.

