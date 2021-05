Le morti sul lavoro, il sostegni bis e la fase due del Recovery (Di lunedì 10 maggio 2021) PARLIAMO DI SICUREZZALa Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro del 28 aprile, salvo poche eccezioni, non ha destato particolare attenzione. Ci è voluto l’infortunio mortale di una 22enne, Luana D’Orazio, operaia in una fabbrica tessile di Prato, perché le morti bianche diventassero un’emergenza per la politica e l’opinione pubblica. Eppure qualche giorno prima, nel nuovo deposito di smistamento di Amazon ad Alessandria, un operaio di 50 anni era morto dopo una caduta di sei metri. E l’elenco si è allungato di giorno in giorno negli ultimi giorni, da Bergamo a Parma. I sindacati venerdì hanno scioperato a Prato, dove è arrivato anche il ministro Andrea Orlando. E domani si tengono quattro ore di sciopero a Varese. Partiamo dai dati In Italia, si parla di due morti sul lavoro al giorno. Nei primi tre ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 maggio 2021) PARLIAMO DI SICUREZZALa Giornata mondiale per la salute e la sicurezza suldel 28 aprile, salvo poche eccezioni, non ha destato particolare attenzione. Ci è voluto l’infortunio mortale di una 22enne, Luana D’Orazio, operaia in una fabbrica tessile di Prato, perché lebianche diventassero un’emergenza per la politica e l’opinione pubblica. Eppure qualche giorno prima, nel nuovo deposito di smistamento di Amazon ad Alessandria, un operaio di 50 anni era morto dopo una caduta di sei metri. E l’elenco si è allungato di giorno in giorno negli ultimi giorni, da Bergamo a Parma. I sindacati venerdì hanno scioperato a Prato, dove è arrivato anche il ministro Andrea Orlando. E domani si tengono quattro ore di sciopero a Varese. Partiamo dai dati In Italia, si parla di duesulal giorno. Nei primi tre ...

