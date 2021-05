La morte di Maradona tra le scuse per violare le norme anti - Covid (Di lunedì 10 maggio 2021) Dalla morte di Maradona al viaggio spirituale al Monastero di Montserrat : sono soltanto alcune delle scuse che i cittadini catalani hanno utilizzato in questi ultimi mesi per aggirare le restrizioni ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 10 maggio 2021) Dalladial viaggio spirituale al Monastero di Montserrat : sono soltanto alcune delleche i cittadini catalani hanno utilizzato in questi ultimi mesi per aggirare le restrizioni ...

Advertising

sportli26181512 : La morte di #Maradona tra le scuse per violare le norme anti-Covid: La polizia catalana ha condiviso alcune delle s… - Alessandra1605 : RT @ramses09975976: @DavideFalchieri @UGiangrieco @robersperanza bologna come napoli dopo la morte di maradona - panpan17048428 : RT @MyItaly3: @mattino5 @Capezzone @preglias #Briganti fai pace con il cervello... gli artisti non lavorano poverini, e condanniamo gli int… - ramses09975976 : @DavideFalchieri @UGiangrieco @robersperanza bologna come napoli dopo la morte di maradona - RizzoGiov : @ReginaNera6 Eh sì come accaduto a Napoli dopo la commemorazione per la morte di Maradona -