Isola Dei Famosi | chi dovrà abbandonare il reality tra Fariba | Emanuela e Francesca? i sondaggi

Leggi su formatonews

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nell’ultima puntata dell’Deisono finite in nomination tre donne. Ovvero. Chi di lorolasciare il? ecco cosa dicono i. Chil’Deitra? IQuesta sera andrà in onda un’altra puntata dell’Dei, non vediamo l’ora di scoprire cosa accadrà ai nostri naufraghi. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena, i concorrenti sono ormai al limite della sopportazione, soprattutto per colpa della mancanza di cibo, motivo per cui finiscono per litigare anche per ...