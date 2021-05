“Il mio sederino rifatto? E’ stato un colpo basso” | botta e risposta tra la Ferrera e Urtis

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 10 maggio 2021) E’ durata solo 13 giorni, dal 39esimo al 46esimo giorno, l’esperienza come naufraga della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi ma ha fatto comunque parlare di sé Manuela, showgirl nota per aver ricoperto il ruolo di meteorina. E non ha fatto parlare di sé tanto per l’esperienza lampo nel reality condotto da Ilary Blasi, quanto per un dettaglio fisico divenuto centro di dibattito – con tanto di articolo dedicato su ‘Novella 2000’. L’aspetto fisico di Manueladi cui tanto s’è parlato è il suo lato B e in tanti hanno affermato che a loro avviso il sedere della showgirl non sarebbe farina del suo sacco. E così Giacomo– che oltre ad essere ormai uomo di spettacolo a tutti gli effetti lavora nell’ambito della chirurgia estetica – ha sostenuto che quei glutei sono palesemente rifatti. La ...