Il Lazio allunga a cinque settimane il richiamo vaccinale di Pfizer

Advertising

infoitinterno : Vaccino Pfizer: il Lazio allunga a 5 settimane il richiamo a partire dal 17 maggio - giuspalt : RT @globalistIT: - genovesergio76 : RT @Agenzia_Italia: Il Lazio ha allungato a 5 settimane il richiamo per il vaccino Pfizer - globalistIT : - tfabiani2 : RT @RaiNews: A partire dal lunedì 17 maggio nel #Lazio saranno estesi a 5 settimane, ossia 35 giorni, i richiami del #vaccino #Pfizer https… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio allunga

Rai News

L'Unità di Crisi Covid della Regioneha comunicato che a partire dal lunedì 17 maggio nella Regione saranno estesi a 5 settimane, ossia 35 giorni, i richiami del vaccino Pfizer. Tutti gli interessati verranno avvisati in anticipo ...- Per aumentare la platea delle prime dosi, la Regioneha deciso di far slittare i richiami del vaccino Pfizer a 5 settimane: ossia di 35 giorni. Tutti gli interessati verranno avvisati in ...A comunicarlo l’Unità di Crisi Covid della Regione: a partire dal lunedì 17 maggio saranno estesi a 35 giorni i richiami del vaccino ...A partire dal lunedi’ 17 maggio nel Lazio saranno estesi a 5 settimane, ossia 35 giorni, i richiami del vaccino Pfizer. Lo comunica l’Unita’ di Crisi Covid della Regione Laz ...