“Il Dalai Lama ha visto la luce in me, ma era una mèches”: la gag di Orietta Berti | VIDEO (Di lunedì 10 maggio 2021) Oramai, Orietta Berti è un ciclone. Ogni sua apparizione televisiva dona grandi emozioni e il divertimento è assicurato. Anche domenica sera, ospite di Che Tempo che Fa, ha regalato al pubblico un aneddoto che risale a diversi anni fa, quando doveva realizzare un’intervista per “Quelli che il Calcio”. All’epoca, il conduttore della trasmissione domenicale – in onda sulla Rai durante le partite di Serie A – era proprio Fabio Fazio. E a essere intervistato non era un personaggio banale, ma il Dalai Lama. Il Dalai Lama conquistato dalle meches ai capelli di Orietta e Fazio muto #CTCF pic.twitter.com/sKkd2JBOn1 — Il Grande Flagello (@grande flagello) May 9, 2021 Orietta Berti e la gag sul Dalai Lama che ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Oramai,è un ciclone. Ogni sua apparizione televisiva dona grandi emozioni e il divertimento è assicurato. Anche domenica sera, ospite di Che Tempo che Fa, ha regalato al pubblico un aneddoto che risale a diversi anni fa, quando doveva realizzare un’intervista per “Quelli che il Calcio”. All’epoca, il conduttore della trasmissione domenicale – in onda sulla Rai durante le partite di Serie A – era proprio Fabio Fazio. E a essere intervistato non era un personaggio banale, ma il. Ilconquistato dalle meches ai capelli die Fazio muto #CTCF pic.twitter.com/sKkd2JBOn1 — Il Grande Flagello (@grande flagello) May 9, 2021e la gag sulche ...

