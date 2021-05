Giudice arrestato a Bari, venerdì l'udienza dal Riesame per De Benedictis e Chiariello (Di lunedì 10 maggio 2021) Bari - Sono state fissate per venerdì davanti al Tribunale del Riesame di Lecce le udienze per la scarcerazione dell'ex gip di Bari Giuseppe De Benedictis e dell'avvocato penalista barese Giancarlo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 10 maggio 2021)- Sono state fissate perdavanti al Tribunale deldi Lecce le udienze per la scarcerazione dell'ex gip diGiuseppe Dee dell'avvocato penalista barese Giancarlo ...

