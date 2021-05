Davvero ci giova l’idea del complotto anti-Meridione?

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il giorno dopo il caso Benevento-Mazzoleni-Doveri, le domande che dovremmo porci sono: quanto citutto questo? E ci riferiamo al– ahinoi quasi dilagante – che siamo in presenza di unnei confronti del(come se Cagliari fosse Ortisei, tra l’altro; e come se oggi la Salernitana non fosse salita in Serie A ai danni del berlusconiano Monza). E, tornando a bomba, siamo sicuri che tutto questo ci giovi? O siamo all’ennesimo capitolo della storia infinita dell’accomodamento a una sconfitta? In questo caso, la sconfitta sarebbe il mancato raggiungimento della zona Champions. Perché, in un tripudio di protagonismo, siamo riusciti a metterci al centro della scena anche quando l’eventuale furto arbitrale non riguarda il Napoli, almeno non direttamente. Ma procediamo per gradi. Cominciamo dal ...