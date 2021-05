Daniela Virgilio | chi è Elena di Chiamami ancora amore? Età

(Di lunedì 10 maggio 2021)veste i panni dinella miniserie che da qualche tempo ha debuttato su Rai 1, dove ha raccolto da subito consensi positivi., ha 37 anni, essendo nata a Roma il 26 dicembre 1983. Si avvicina molto giovane al mondo dello spettacolo, e decide di frequentare il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove ottiene il diploma nel 2007, anche se l’anno precedenteha già fatto il suo esordio come protagonista nell’horror Il bosco fuori e ottiene successo nel ruolo di Patrizia nella serie Romanzo Criminale di Stefano Sollima. Prende successivamente parte a film come Immaturi, Ti presento un amico, Vinodentro ed a serie come Rex, I segreti di Borgo Larici, Un passo dal ...

