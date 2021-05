Così Riad e Ankara guidano il dialogo in Medio Oriente (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, è a Riad per parlare di “questioni regionali e relazioni bilaterali” con l’omologo Faysal bin Farhan bin Abdullah El Saud. L’incontro segue colloqui telefonici tra Re Salman e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, e segue anche una serie di contatti e posizioni prese reciprocamente che sembrano smorzare – e di molto – le tensioni tra i due paesi che da anni si contendono l’egemonia del mondo islamico sunnita. Questione che ha spostato Ankara e Riad su lati opposti di diversi contesti geopolitici di primissimo piano (uno su tutti per l’interesse italiano, la Libia, dove i turchi hanno da sempre sostenuto il governo onusiano di Tripoli e le milizie collegate, mentre i sauditi hanno fatto parte di un blocco di Paesi che ha dato appoggio a chi quel governo voleva rovesciarlo con le armi ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, è aper parlare di “questioni regionali e relazioni bilaterali” con l’omologo Faysal bin Farhan bin Abdullah El Saud. L’incontro segue colloqui telefonici tra Re Salman e il presidente turco Recep Tayyp Erdogan, e segue anche una serie di contatti e posizioni prese reciprocamente che sembrano smorzare – e di molto – le tensioni tra i due paesi che da anni si contendono l’egemonia del mondo islamico sunnita. Questione che ha spostatosu lati opposti di diversi contesti geopolitici di primissimo piano (uno su tutti per l’interesse italiano, la Libia, dove i turchi hanno da sempre sostenuto il governo onusiano di Tripoli e le milizie collegate, mentre i sauditi hanno fatto parte di un blocco di Paesi che ha dato appoggio a chi quel governo voleva rovesciarlo con le armi ...

