Camorra: killer con Ak47 in scuola per per uccidere rivale (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEmerge anche un tentato agguato dai contorni raccapriccianti da una indagine che ha preceduto quella grazie alla quale, oggi, i carabinieri di Castello di Cisterna e la DDA hanno potuto assestare un duro colpo al clan Sautto-Ciccarelli, che controllava, come sostengono gli inquirenti, "la più grande piazza di spaccio dell'Europa occidentale", quella del Parco Verde di Caivano. Il tutto accade al culmine di uno scontro tra due ras, due "capi piazza" – Massimo Gallo (arrestato lo scorso anno) e Antonio Ciccarelli – in guerra per accaparrarsi lo spaccio tra il 2012 e il 2013: i sicari di Gallo sarebbero stati per molto tempo (si parla addirittura di qualche settimana) nascosti in una scuola media (in un momento in cui non c'erano studenti nè docenti), armati di Kalashnikov, per tentare di uccidere Ciccarelli.

