Borsa | Milano chiude in rialzo | Ftse Mib +0 | 78%

(Di lunedì 10 maggio 2021) Seduta positiva per ladi: l'indiceMib ha chiuso in crescita dello 0,78% a 24.802 punti. . 10 maggio 2021

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Seduta positiva per ladi: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello 0,78% a 24.802 punti. . 10 maggio 2021Intanto, a, si muove in territorio negativo Servizi Italia che si attesta a 2,235 euro, con un calo dell'1,11%. . 10 - 05 - 2021 05:26MILANO, 10 MAG - Mercati azionari del Vecchio continente senza una direzione precisa: Londra ha chiuso con il marginale calo dello 0,08%, Parigi in crescita dello 0,01%, Francoforte invariata rispetto ...Piazza Affari apre l'ottava con il sorriso e il Ftse Mib (close a 24.802 punti, +0,78%) avvicina ulteriormente la soglia dei 25mila punti sopra la quale stazionano i massimi pluriennali per l’indice t ...