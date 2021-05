Bill Gates: alcuni possibili retroscena sul divorzio con Melinda (Di lunedì 10 maggio 2021) Bill Gates e la moglie Melinda stanno divorziando. Si è parlato di un divorzio consensuale, ma oggi emergono indiscrezioni sui loro rapporti personali Secondo quanto si apprende dal Wall Street Journal, ripreso in Italia anche dall’Ansa, dietro il divorzio tra Bill e Melinda Gates ci sarebbero delle motivazioni precise. Forse non le uniche, ma di sicuro non irrilevanti. Le indiscrezioni parlano del fatto che Melinda, l’ex moglie di Gates, abbia iniziato a consultare i suoi avvocati divorzisti già nel mese di ottobre 2019, ovvero dopo che furono resi pubblici gli incontri tra Bill Gates e Jeffrey Epstein, il finanziere arrestato con l’accusa di traffico sessuale di persone ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 maggio 2021)e la mogliestanno divorziando. Si è parlato di unconsensuale, ma oggi emergono indiscrezioni sui loro rapporti personali Secondo quanto si apprende dal Wall Street Journal, ripreso in Italia anche dall’Ansa, dietro iltraci sarebbero delle motivazioni precise. Forse non le uniche, ma di sicuro non irrilevanti. Le indiscrezioni parlano del fatto che, l’ex moglie di, abbia iniziato a consultare i suoi avvocati divorzisti già nel mese di ottobre 2019, ovvero dopo che furono resi pubblici gli incontri trae Jeffrey Epstein, il finanziere arrestato con l’accusa di traffico sessuale di persone ...

