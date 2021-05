Bassi ascolti in Rai | rischiano di saltare diversi programmi

(Di lunedì 10 maggio 2021) Anni 20 e Ore 14 sono a rischio: potrebbero non essere riconfermati dalla Rai a settembre. Smentita la chiusura di Ulisse per

Advertising

IlContiAndrea : Stop di Rai1 ad #Ulisse di #AlbertoAngela per gli ascolti bassi. Al suo posto le repliche di Montalbano (da TvBlog) - ZioKlint : @Andyilmatto Dicono bassi ascolti... - monsieur_dapoz : RT @erretti42: La Rai è coerente nella sua assidua ricerca della meglio spazzatura da trasmettere sia nel campo dell’informazione che in qu… - WYXYOVANNI55 : RT @angelo_ra_: Il programma Ulisse sospeso dalla Rai. Forse Angela avrebbe dovuto fare una serie di puntate sugli Etruschi fluid gender,… - angelo_ra_ : Il programma Ulisse sospeso dalla Rai. Forse Angela avrebbe dovuto fare una serie di puntate sugli Etruschi fluid… -

Ultime Notizie dalla rete : Bassi ascolti

E proprio a tal proposito Barbara d'Urso si è voluta togliere qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di chi ha parlato di crisi e chiusure delle sue trasmissioni per, asserendo ...Ci sono poi i pettegolezzi e le voci di corridoio, soprattutto su un programma storico come Ulisse condotto da Alberto Angela , sul quale sembrava aleggiare l'ombra della chiusura per...La proprietà, che ha chiesto a calciatori e staff tecnico di rinunciare a due mensilità, proverà a trattenere tutti i big. Non sarà facile, comunque lo slovacco chiarisce la sua volontà ...Colonie marine, stabilimenti, ville, conventi, parchi divertimenti che sono stati mappati nel tempo e raccontati con "In loco", che ha un centro visite a Forlì ...