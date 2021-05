Basket Serie A1 2020/2021, ultima giornata: aperta la lotta playoff, le combinazioni (Di lunedì 10 maggio 2021) Lunedì 10 maggio si disputa l’ultima giornata della regular season di Basket Serie A1 2020/2021. Tutte le squadre scenderanno in campo per gli ultimi verdetti, inerenti tuttavia soltanto le posizioni valevoli i playoff. La corsa al primo posto e quella alla salvezza si sono infatti concluse: la prima è terminata a favore dell’Olimpia Milano, aritmeticamente prima in classifica; la seconda ha visto invece Cantù condannata all’A2 con due giornate di anticipo. Milano avrà tuttavia un ruolo importante, dato che sfiderà la Vanoli Cremona al Medionalum Forum. Gli uomini di Galbiati sono attualmente noni a due punti da Trento e, dunque, attualmente fuori dai quarti di finale. E’ necessario dunque una vittoria sul parquet meneghini, oltre ad affidarsi ai risultati sugli altri ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) Lunedì 10 maggio si disputa l’della regular season diA1. Tutte le squadre scenderanno in campo per gli ultimi verdetti, inerenti tuttavia soltanto le posizioni valevoli i. La corsa al primo posto e quella alla salvezza si sono infatti concluse: la prima è terminata a favore dell’Olimpia Milano, aritmeticamente prima in classifica; la seconda ha visto invece Cantù condannata all’A2 con due giornate di anticipo. Milano avrà tuttavia un ruolo importante, dato che sfiderà la Vanoli Cremona al Medionalum Forum. Gli uomini di Galbiati sono attualmente noni a due punti da Trento e, dunque, attualmente fuori dai quarti di finale. E’ necessario dunque una vittoria sul parquet meneghini, oltre ad affidarsi ai risultati sugli altri ...

