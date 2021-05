'A tutta Donna', al via le premiazioni on line con Stefania Auci (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) - Sei donne, sei eccellenze, che si sono distinte in altrettanti campi. É questo l'obiettivo del premio 'A tutta Donna', organizzato dalla redazione del giornale on line 'A tutta mamma' ed arrivato alla sua seconda edizione. "Avremmo dovuto organizzare il premio con un evento in presenza alle Cantine Florio di Marsala. La data prevista era quella del 4 luglio 2020. Il Covid non ce lo ha permesso, ma sentivamo forte il desiderio di premiare le donne prescelte. Abbiamo pensato quindi a una manifestazione online, con delle dirette Fb sulla pagina del nostro giornale", dice Maristella Panepinto, ideatrice del premio. ecco le vincitrici del 2020: La scrittrice rivelazione del 2019, la trapanese Stefania Auci, autrice del best seller “I leoni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Palermo, 10 mag. (Adnkronos) - Sei donne, sei eccellenze, che si sono distinte in altrettanti campi. É questo l'obiettivo del premio 'A', organizzato dalla redazione del giornale on'Amamma' ed arrivato alla sua seconda edizione. "Avremmo dovuto organizzare il premio con un evento in presenza alle Cantine Florio di Marsala. La data prevista era quella del 4 luglio 2020. Il Covid non ce lo ha permesso, ma sentivamo forte il desiderio di premiare le donne prescelte. Abbiamo pensato quindi a una manifestazione on, con delle dirette Fb sulla pagina del nostro giornale", dice Maristella Panepinto, ideatrice del premio. ecco le vincitrici del 2020: La scrittrice rivelazione del 2019, la trapanese, autrice del best seller “I leoni di ...

Advertising

fisco24_info : 'A tutta Donna', al via le premiazioni on line con Stefania Auci: Sei donne, sei eccellenze, che si sono distinte i… - StraNotizie : 'A tutta Donna', al via le premiazioni on line con Stefania Auci - TV7Benevento : Premi: 'A tutta Donna', dal 14 maggio al via la premiazione on line con la scrittrice Auci (2)... - TV7Benevento : 'A tutta Donna', al via le premiazioni on line con Stefania Auci... - koostats : perrie la mia donna since 2012 incinta i’m so happy dopo tutto quello che ha passato si merita di essere la più fel… -

Ultime Notizie dalla rete : tutta Donna Chiara Ferragni età, il 34esimo compleanno con weekend in Toscana ...compleanno di Chiara Ferragni con un weekend super a Venezia (circondati dall'affetto di tutta la ... Oggi Chiara Ferragni è una donna in carriera , una mamma al quadrato pazzesca, e un esempio di ...

Il dramma dell'attore: 'Ho rischiato di perdere la vista' A causa di un distacco della retina Brando Giorgi ha dovuto lasciare l'Honduras e rientrare in tutta fretta in Italia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento al suo occhio destro. "...

“A tutta Donna”: si parte il 14 maggio con le premiazioni Grandangolo Agrigento Premi: ‘A tutta Donna’, dal 14 maggio al via la premiazione on line con la scrittrice Auci (2) Condividi questo articolo:(Adnkronos) – E ancora, Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio profes ...

Luana D’Orazio, oggi lutto regionale Oggi, lunedì 10 maggio, giornata di lutto per tutta la Toscana, in memoria di Luana ma anche di tutte le vittime sul lavoro. Lo ha disposto la Regione in occasione dei funerali della giovane donna mor ...

...compleanno di Chiara Ferragni con un weekend super a Venezia (circondati dall'affetto dila ... Oggi Chiara Ferragni è unain carriera , una mamma al quadrato pazzesca, e un esempio di ...A causa di un distacco della retina Brando Giorgi ha dovuto lasciare l'Honduras e rientrare infretta in Italia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento al suo occhio destro. "...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – E ancora, Jolanda Restano, farmacista vercellese, trapiantata a Milano ha una grande passione per le filastrocche. Diventata mamma e di fronte a un bivio profes ...Oggi, lunedì 10 maggio, giornata di lutto per tutta la Toscana, in memoria di Luana ma anche di tutte le vittime sul lavoro. Lo ha disposto la Regione in occasione dei funerali della giovane donna mor ...