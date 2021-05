Willie Peyote in concerto a Grado 5 agosto 2021

(Di domenica 9 maggio 2021) Compie 25 anni Onde Mediterranee, la manifestazione andata in scena per la prima volta nel 1997 sul litorale monfalconese con l’intento di contribuire a creare una cultura cosmopolita che superi le differenze etniche, culturali, religiose e geografiche. Un compleanno che sarà celebrato, con tutte le attenzioni che la situazione attuale richiede, con una serie imperdibile di concerti estivi. Il primo nome della rassegna, in programma il 5all’Arena Parco delle Rose (ore 21.30), nell’attesa della presentazione ufficiale di tutto il calendario, è quello di, reduce dalla fortunata presenza sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo. Il, (organizzato con la collaborazione tecnica di Zenit srl e Azalea.it) sarà presentato nei prossimi giorni con l’intero programma della rassegna che si ...

Il primo nome della rassegna, in programma il 5 agosto all'Arena Parco delle Rose (ore 21.30), nell'attesa della presentazione ufficiale di tutto il calendario, è quello di, reduce ...Il 5 agosto dovrebbe esibirsi in Fortezza addirittura Gianna Nannini, e quasi certi anche l'amatissimo cantautore fiorentino Marco Masini e, nome in grande voga tra i giovani. ...Anticipazioni semifinale Amici 2021: chi sono i finalisti Si sono svolte le registrazioni della semifinale di Amici 20, che andrà in onda sabato 8 maggio. Sono tre i concorrenti che approdano alla fin ...GRADO. Compie 25 anni Onde Mediterranee, la manifestazione andata in scena per la prima volta nel 1997 sul litorale monfalconese con l’intento di contribuire a creare una cultur ...