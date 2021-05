Selvaggia Lucarelli a Domenica In. Venier: “Ho vissuto un amore malato” (Di domenica 9 maggio 2021) Domenica in La conduttrice fa una rivelazione inaspettata durante l’intervista alla giornalista su un amore ‘malato’ vissuto in passato Pubblicato su 9 Maggio 2021 Nella puntata del 9 maggio 2021 di Domenica In Selvaggia Lucarelli ha raccontato il suo amore tossico. La giornalista nel podcast ‘Proprio a Me’ racconta di quando non era innamorata, ma malata. La sua storia sbagliata con un uomo ha creato una dipendenza affettiva. L’ha incontrato a Milano, credeva che fosse amore ma nel giro di pochi mesi si è trasformato qualcosa di distruttivo. Era il centro della sua vita e tutto ciò che girava intorno a lei erano dei satelliti molto lontani. Si era completamente annullata, viveva per una sua attenzione, per un suo ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)in La conduttrice fa una rivelazione inaspettata durante l’intervista alla giornalista su unin passato Pubblicato su 9 Maggio 2021 Nella puntata del 9 maggio 2021 diInha raccontato il suotossico. La giornalista nel podcast ‘Proprio a Me’ racconta di quando non era innamorata, ma malata. La sua storia sbagliata con un uomo ha creato una dipendenza affettiva. L’ha incontrato a Milano, credeva che fossema nel giro di pochi mesi si è trasformato qualcosa di distruttivo. Era il centro della sua vita e tutto ciò che girava intorno a lei erano dei satelliti molto lontani. Si era completamente annullata, viveva per una sua attenzione, per un suo ...

