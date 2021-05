Safiria Leccese: chi è, età, carriera, vita privata (Di domenica 9 maggio 2021) Safiria Leccese è un’apprezzata giornalista e conduttrice televisiva che ha raccolto numerosi consensi. Sarà tra gli ospiti del programma Avanti un altro: Pure la sera. Safiria Leccese, nata a Gaeta (provincia di Latina) l’11 settembre 1970, dopo la laurea in Giurisprudenza alla LUISS di Roma, diventa giornalista sul finire degli anni 90, nello stesso periodo entra a far parte della redazione di Studio Aperto. Nel 2011 è incaricata a gestire la diretta della canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II, e lo stesso anno lascia Studio Aperto per entrare a far parte della redazione di Tgcom24. Negli ultimi anni ha condotto diversi programmi come La strada dei miracoli, che è anche il nome di uno dei suoi libri. Il suo secondo lavoro su carta stampata è La ricchezza del bene. Il format televisivo è stato un grande successo, ... Leggi su puglia24news (Di domenica 9 maggio 2021)è un’apprezzata giornalista e conduttrice televisiva che ha raccolto numerosi consensi. Sarà tra gli ospiti del programma Avanti un altro: Pure la sera., nata a Gaeta (provincia di Latina) l’11 settembre 1970, dopo la laurea in Giurisprudenza alla LUISS di Roma, diventa giornalista sul finire degli anni 90, nello stesso periodo entra a far parte della redazione di Studio Aperto. Nel 2011 è incaricata a gestire la diretta della canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II, e lo stesso anno lascia Studio Aperto per entrare a far parte della redazione di Tgcom24. Negli ultimi anni ha condotto diversi programmi come La strada dei miracoli, che è anche il nome di uno dei suoi libri. Il suo secondo lavoro su carta stampata è La ricchezza del bene. Il format televisivo è stato un grande successo, ...

