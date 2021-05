Ritorna il Cous Cous Fest: il programma dell’evento (Di domenica 9 maggio 2021) Ritorna il Cous Cous Fest! Domani, lunedì 10 maggio alle ore 18:30 Cous Cous Live show sul web: tra gli ospiti le blogger Sonia Peronaci, Chiara Maci e Lello Analfino. Verrà lanciato il campionato italiano Conad, tutto on line Domani, lunedì 10 maggio, alle ore 18:30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube appuntamento con il Cous Cous Fest Live Show. All’iniziativa, una co-produzione back e TeleSud, parteciperanno il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino e l’assessore comunale al turismo Nino Ciulla insieme a tanti ospiti, amici del Festival: da Sonia Peronaci a Paolo Vizzari, da Filippo La ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021)il! Domani, lunedì 10 maggio alle ore 18:30Live show sul web: tra gli ospiti le blogger Sonia Peronaci, Chiara Maci e Lello Analfino. Verrà lanciato il campionato italiano Conad, tutto on line Domani, lunedì 10 maggio, alle ore 18:30 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube appuntamento con ilLive Show. All’iniziativa, una co-produzione back e TeleSud, parteciperanno il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino e l’assessore comunale al turismo Nino Ciulla insieme a tanti ospiti, amici delival: da Sonia Peronaci a Paolo Vizzari, da Filippo La ...

